Единая лига ВТБ выложила подборку лучших моментов MVP Суперкубка Алексы Аврамовича из ЦСКА
Алекса Аврамович стал MVP Суперкубка Лиги ВТБ.
Лучший защищающийся игрок Олимпиады-2024 начал выступление за ЦСКА с победы в Суперкубке. На его счету 14,3 очка и 6 передач в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Единая Лига ВТБ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости