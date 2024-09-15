Трехочковый бросок Антониуса Кливленда под сирену в матче против «Бешикташа» – лучший момент заключительного игрового дня Суперкубка Лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов дня на Суперкубке.
Первое место в Топ-10 занял решающий трехочковый Антониуса Кливленда, обеспечивший «Локомотиву-Кубань» победу над «Бешикташем».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Единая Лига ВТБ
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