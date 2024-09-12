Грант Уильямс, Леброн Джеймс, Стеф Карри и Джимми Батлер появились в качестве персонажей в детской книге Джейсона Тейтума

Джейсон Тейтум выпустил детскую книгу под названием «Baby Dunks-a-Lot».

Тейтум стал соавтором, поделившись историями и опытом взаимоотношения со своим сыном.

Форвард «Бостона » заручился поддержкой Леброна Джеймса , Стефа Карри , Джимми Батлера и Гранта Уильямса, которые появились в книге в качестве персонажей.