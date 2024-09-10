Дюрэнт, Лиллард, Карри, Ирвинг и Гилджес-Александер – в пятерке лучших атакующих игроков задней линии по версии Трэя Янга
Трэй Янг выбрал 5 защитников, против которых тяжелее всего обороняться.
По мнению разыгрывающего «Атланты» в Топ-5 входят Кевин Дюрэнт («Финикс»), Дэмиан Лиллард («Милуоки»), Стефен Карри («Голден Стэйт»), Кайри Ирвинг («Даллас») и Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»).
Янг также добавил к этому списку Луку Дончича («Даллас») и себя.
«Я в этой категории, если не считать себя изначально.
Даже в худшей из команд, «Пистонс», есть Кейд Каннингем. Он очень неплох.
Тяжелые оппоненты в каждом матче», – добавил разыгрывающий.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: MILLION DOLLAZ WORTH OF GAME
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости