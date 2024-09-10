Дюрэнт, Лиллард, Карри, Ирвинг и Гилджес-Александер – в пятерке лучших атакующих игроков задней линии по версии Трэя Янга

Трэй Янг выбрал 5 защитников, против которых тяжелее всего обороняться.

По мнению разыгрывающего «Атланты» в Топ-5 входят Кевин Дюрэнт («Финикс »), Дэмиан Лиллард («Милуоки»), Стефен Карри («Голден Стэйт »), Кайри Ирвинг («Даллас») и Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»).

Янг также добавил к этому списку Луку Дончича («Даллас») и себя.

«Я в этой категории, если не считать себя изначально.

Даже в худшей из команд, «Пистонс», есть Кейд Каннингем. Он очень неплох.

Тяжелые оппоненты в каждом матче», – добавил разыгрывающий.