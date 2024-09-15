Брэндин Подземски о планах «Голден Стэйт» на сезон: «Собираемся сделать то, чего никто от нас не ждет»

Брэндин Подземски ответил на критику «Уорриорз».

Неназванный тренер сравнил команду со старой гастролирующей рок-группой.

«У них все еще остался их вокалист, они еще могут выдать выступление на высоком уровне. Но это уже не та группа, они не выпускали хитов несколько лет.

Титул в финале с «Бостоном» выглядит наградой за выслугу лет. У них был профессионализм и опыт, «Селтикс» были не готовы», – заявил специалист.

«Нам не нравится сравнение, но мы довольны возможностью сделать то, чего от нас никто не ждет. Лучшее ощущение, когда тебе нечего терять, просто идешь и доказываешь людям, что они неправы.

Есть парни, которые расцветают в таких условиях, Стеф Карри – один из них. Так что буду помогать ему в задней линии в сочетании с остальными нашими парнями», – прокомментировал высказывание Брэндин Подземски .