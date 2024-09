Кобе – в «Чикаго», Гарнетт – в «Лейкерс», Карри – в «Финиксе». Топ несостоявшихся обменов в НБА

Год назад руководство «Бостона» поставило перед собой цель – заполучить Кристапса Порзингиса. В сделку включили третью сторону, благодаря чему «Мемфис» заполучил Маркуса Смарта. Но изначально партнером «Селтикс» и «Уизардс» в рамках обмена могли выступить «Клипперс», которым должен был достаться Малколм Брогдон. Руководству команды из Лос-Анджелеса такая перспектива пришлась не по душе, и они вышли из переговоров.

Позднее выяснилось, что «Бостон» не планировал сохранять Смарта при любом раскладе – на столе уже был вариант обмена Маркуса в «Мемфис» на Тайуса Джонса. Но Смарт стал частью сделки по Порзингису, а в октябре «Селтикс» использовали Брогдона, чтобы приобрести у «Портленда» Дрю Холидэя, который внезапно стал доступен после перехода Дэмиана Лилларда в «Милуоки».

Короче говоря, «Клипперс» виноваты в том, что «Бостон» заполучил Холидэя и завоевал чемпионский титул.

Но в XXI были и еще более громкие сделки, которые осуществились лишь в параллельных вселенных.

Джеймс Харден в «Голден Стэйт»

В 2012-м «Уорриорз» вели переговоры с «Оклахомой» насчет Хардена. Руководство «Голден Стэйт» якобы отказалось от сделки, потому что «Тандер» требовали за игрока Клэя Томпсона и выбор на драфте, а также не соглашались принимать на себя истекающий контракт. Боссы «Уорриорз» прикинули, что им будет не потянуть максимальный контракт Хардена в сочетании с соглашениями Стефа Карри и Дэвида Ли.

Альтернативная история: Дэвид Ли в этой истории кажется лишним колесом, поскольку он был добротным игроком, но оказался не слишком актуален после прогресса Дреймонда Грина. Ли в итоге стал чемпионом в 2015-м, но уже в качестве ролевика. В 2017-м он уже попрощался с НБА.

Мне кажется, что Харден в «Уорриорз» вписался бы не очень хорошо. Классно, что в «Хьюстоне» у него была своя запоминающаяся эра в качестве первой скрипки, в то время как Клэй идеально вошел в слаженный коллектив как мощный актер второго плана.

Думаю, эпоха «Уорриорз» не была бы столь успешной в случае перехода Хардена. Мой аргумент – на пике Клэй был гораздо более сильным по игре в обороне, нежели Харден, хотя последний и делал больше перехватов.

Кобе Брайант в «Чикаго» или «Детройте»

В 2007-м году Брайант захандрил в Лос-Анджелесе, поскольку с момента ухода Шака «Лейкерс» один раз не пробились в плей-офф и еще дважды вылетели в первом раунде.

Вариант № 1 – обмен в «Буллз» на Луола Денга, Тайруса Томаса, Бена Гордона и Жоакима Ноа

Вариант № 2 – обмен в «Пистонс» на Ричарда Хэмилтона, Тэйшона Принса и драфт-пики

Альтернативная история: Кобе правильно поступил, что остался в «Лейкерс». Во-первых, он стал легендой одной франшизы. Сбежать, когда родная команда переживает не лучшие времена? Это удар по репутации. Обмен Пау Газоля вернул карьеру Брайанта в чемпионское русло и позволил ему закрепиться в топе лучших в истории.

В «Детройте» ему пришлось бы уживаться не только с Чонси Биллапсом, но также с Рашидом Уоллесом, который тогда был уже на спаде. Бена Уоллеса в составе уже не было, так что пришлось бы надеяться на дуэт Кобе/Чонси и добирать ростер по остаточному принципу. В «Буллз» все просто – Кобе остался бы в исторической тени Майкла Джордана, да и непонятно как Брайант бы сработался с Томом Тибодо.

Есть и другая сторона – «Лейкерс» получили бы крепкий костяк в лице Хэмилтона и Принса в сочетании с Ламаром Одомом, Эндрю Байнумом и Дереком Фишером. Хуже всех было бы Газолю, который мог бы так и утонуть на задворках НБА в качестве недооцененного бигмена второсортных команд.

Крис Пол в «Лейкерс»

В декабре 2011-го появилась информация, что «Лос-Анджелес» заполучит себе суперзвезду в пару к Брайанту. Газоль должен был оказаться в «Хьюстоне», а Кевин Мартин, Луис Скола, Одом и Горан Драгич – в «Новом Орлеане».

Альтернативная история: Жаль, что сделка не случилась – команда из Луизианы тогда принадлежала лиге, поэтому комиссионер НБА Дэвид Стерн наложил вето на обмен. В итоге Пол оказался в «Клипперс» – эры «Лоб Сити» бы не случилось. Что, как по мне, даже к лучшему: все-таки от сотрудничества Пола с Блэйком Гриффином у меня остались смешанные чувства. Карьеру Блэйка я бы точно перемотал назад и посмотрел еще разок в других обстоятельствах.

Газоль в «Рокетс» – тоже отличный вариант, поскольку он мог бы стать лидером конкурентной команды рядом с Кайлом Лаури и Чендлером Парсонсом. «Новый Орлеан» тоже был бы рад заполучить стоящих игроков. Ну, а Крис Пол мог бы радовать своей игрой в поздних раундах плей-офф. Не win-win ситуация, а просто win-win-win. Вместо этого получился конфуз, когда в «Лейкерс» оказались Стив Нэш и Дуайт Ховард.

Стеф Карри в «Финиксе»

Стив Керр, видимо, заранее знал, что к чему, поскольку он пытался заполучить Карри еще в 2009-м. Керр тогда был миноритарным владельцем «Санз» и продвигал обмен Амаре Стадемайра в «Уорриорз» за права на Карри. В итоге «Финикс» дважды оказался в луже – не только не заполучил Карри, но и упустил шанс выбрать на драфте Дрю Холидэя, отдав предпочтение Эрлу Кларку.

Альтернативная история: Карри должен быть благодарен судьбе, что она свела его с Керром уже в «Уорриорз» в качестве главного тренера. Потому что задним числом кажется, что карьера у Стефа прошла по одному из наиболее благоприятных сценариев для него лично.

Мое предположение: «Финикс» в 2010-х был несуразной организацией, так что от Карри бы отказались во время его борьбы с травмами лодыжек. Стеф искал бы себя на каком-то новом месте и вряд ли бы обрел там то, к чему пришел в «Голден Стэйт». «Уорриорз» с Амаре тоже счастье бы не обрели, поскольку его организм начал давать серьезные сбои уже к 2011 году.

Пара-тройка сезонов для Карри и Нэша в качестве одноклубников – это интересный эксперимент. Но я не хочу доверять такую ценную и хрупкую вещь, как карьера Карри, в руки сомнительного менеджмента. История НБА без Карри в «Уорриорз» развивалась бы сильно иначе.

Пол Джордж в «Кливленде»

В 2017-м форвард покинул «Индиану» и оказался в «Оклахоме», хотя ходили слухи, что его хочет заполучить «Кливленд». «Кавальерс» намеревались объединить у себя Леброна, Пола Джорджа, Кармело Энтони и Эрика Бледсоу. Но вследствие этого «Кливленд» бы попрощался как с Кевином Лавом (отправился бы в «Денвер»), так и с Кайри Ирвингом (в «Финикс»).

Альтернативная история: По словам самого Джорджа, «Пэйсерс» отказались от сделки, поскольку не хотели обмениваться с конкурентами по дивизиону. «Санз» же предпочли не отказываться от 4-го выбора на драфте, выбрав в итоге Джоша Джексона.

На бумаге все выглядит сносно: Бледсоу все еще был актуален, Кармело еще был кое на что способен, а Джордж и вовсе выдал лучший сезон именно в «Тандер». Но слишком уж дублируют друг друга Леброн, Джордж и Кармело по навыкам. Не очень понятно, кто из них сдвинулся бы ближе к кольцу. Идея с Энтони в качестве оборонца на четвертом номере выглядит хило. Было бы занятно увидеть в такой компании здорового Мозгова на хороших минутах, но тот уже перебрался в «Лейкерс».

Приход Джорджа наверняка продлил бы период выступлений Леброна в составе «Кавальерс». То есть в Лос-Анджелес он мог бы и не переехать. Значит, судьба ковидного сезона остается под вопросом, как и перспективы Энтони Дэвиса. Было бы классно, если бы благодаря этому одну гайку в этой реальности зацепил Джимми Батлер в качестве лидера «Майами».

Кевин Гарнетт в «Лейкерс»

В документалке Anything Is Possible Гарнетт признавался, что у него были варианты перехода в «Голден Стэйт», «Финикс», «Бостон» и «Лейкерс». Кевину нравился вариант с «Лос-Анджелесом», но он не сумел обсудить потенциальный переход с Кобе. Брайант, на свою беду, был в тот момент в Китае и не успел откликнуться. Сильно, естественно, переживал.

Альтернативная история: Кевин и Кобе наверняка обсуждали не свершившийся обмен перед финалом-2008 между «Лейкерс» и «Селтикс». Но в конечном счете все получили свое. За Гарнетта особенно радостно, потому что очень уж много невзгод он пережил в «Миннесоте».

И все же… Переход Гарнетта в «Лейкерс» – это был бы огонь.

Во-первых, Кевин играл на исторической родине «Лейкерс», от которой у них осталось «озерное» название.

Во-вторых, энергия Гарнетта в Лос-Анджелесе всем пришлась бы по вкусу.

Ужились бы два маньяка в одной команде? Хм, нет ощущения, что Кобе и Кевину было бы тесно на площадке – все-таки Брайант был довольно интровертным парнем, плюс ко второй половине нулевых он уже был готов делиться мячом.

В-третьих, у Гарнетта наверняка было бы больше возможностей проявить себя в кино.

Хотя подождите-ка. Получается, что «Лейкерс» могли получить друг за другом эпохи Шака и Кобе, потом Кобе и Гарнетта, потом Кобе и Криса Пола, а потом еще дождаться Леброна?

С одной стороны, Кобе такими темпами всерьез бы поцапался за мечту выиграть больше титулов, чем Майкл.

С другой стороны, а попа не слипнется?

Фото: Gettyimages /Scott Halleran, Lisa Blumenfeld, Christian Petersen, J Pat Carter; East News /AP Photo/Kevork Djansezian, AP Photo/Danny Moloshok