Урош Плавшич, Би Джей Джонсон, Керем Конан, Алекса Аврамович и Девон Акун-Перселл – в символической пятерке Суперкубка-2024
Названа символическая пятерка Суперкубка Единой лиги ВТБ-2024.
В символическую пятерку турнира вошли Урош Плавшич («Црвена Звезда»), Би Джей Джонсон («Локомотив-Кубань»), Керем Конан («Бешикташ»), Алекса Аврамович (ЦСКА) и Девон Акун-Перселл (УНИКС).
Победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ-2024 стал московский ЦСКА, который обыграл в финале казанский УНИКС со счетом 87:72.
Атакующий защитник армейцев Алекса Аврамович был признан MVP турнира.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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