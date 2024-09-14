Урош Плавшич, Би Джей Джонсон, Керем Конан, Алекса Аврамович и Девон Акун-Перселл – в символической пятерке Суперкубка-2024

Названа символическая пятерка Суперкубка Единой лиги ВТБ-2024.

В символическую пятерку турнира вошли Урош Плавшич («Црвена Звезда »), Би Джей Джонсон («Локомотив-Кубань »), Керем Конан («Бешикташ »), Алекса Аврамович (ЦСКА ) и Девон Акун-Перселл (УНИКС).

Победителем Суперкубка Единой лиги ВТБ-2024 стал московский ЦСКА, который обыграл в финале казанский УНИКС со счетом 87:72.

Атакующий защитник армейцев Алекса Аврамович был признан MVP турнира.