Андреас Пистиолис: «Сегодня день рождения моей дочери, хочу посвятить эту победу ей»

Андреас Пистиолис посвятил победу ЦСКА в Суперкубке своей дочери.

«Очень счастлив, еще и потому, что сегодня день рождения моей дочери, и я хочу посвятить эту победу ей.

Это также очень важно для наших болельщиков. И, что самое главное, это сильный старт для нас перед сезоном, который вот-вот начнется, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными и продолжать в том же духе», – передает слова главного тренера официальный сайт ЦСКА.

В субботу ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом со счетом 87:72 и во второй раз в истории клуба стал чемпионом Суперкубка Единой лиги ВТБ.