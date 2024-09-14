Андреас Пистиолис: «Сегодня день рождения моей дочери, хочу посвятить эту победу ей»
Андреас Пистиолис посвятил победу ЦСКА в Суперкубке своей дочери.
«Очень счастлив, еще и потому, что сегодня день рождения моей дочери, и я хочу посвятить эту победу ей.
Это также очень важно для наших болельщиков. И, что самое главное, это сильный старт для нас перед сезоном, который вот-вот начнется, поэтому мы должны оставаться сосредоточенными и продолжать в том же духе», – передает слова главного тренера официальный сайт ЦСКА.
В субботу ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом со счетом 87:72 и во второй раз в истории клуба стал чемпионом Суперкубка Единой лиги ВТБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт ЦСКА
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