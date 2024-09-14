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Алекса Аврамович – MVP Суперкубка Единой лиги ВТБ

ЦСКА стал чемпионом Суперкубка Единой лиги ВТБ 2024 года.

Атакующий защитник московской команды Алекса Аврамович признан MVP турнира.  Показатели сербского игрока – 14,3 очка, 6,0 передачи, 2,7 подбора и 1,3 перехвата в среднем за матч.

В финале турнира ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом со счетом 87:72. Аврамович отметился 15 очками и 6 передачами.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
logoЦСКА
logoУНИКС
logoЕдиная лига ВТБ
logoАлекса Аврамович
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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