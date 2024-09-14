Георгий Жбанов: «Зениту» еще есть над чем работать»
— До первого матча регулярки осталось чуть больше недели. На ваш взгляд, командная химия сейчас на высоком уровне?
— Хочется в это верить, но, безусловно, нам еще есть над чем работать. Надо до конца прочувствовать друг друга. С «Црвеной Звездой» наконец-то разыгрался Дуэйн Бэйкон, Саша Щербенев раскрылся в розыгрыше. Вообще, русские игроки сегодня сыграли классно. Надеюсь, в этом духе и продолжим.
— Бэйкон набрал 19 очков, реализовал 5/10 — трехочковых. Заявка на MVP регулярки?
— Ради бога. Я буду только рад, если кто-то из одноклубников станет MVP сезона. Со своей стороны сделаю все возможное для этого, – сказал защитник «Зенита».
В субботу «Зенит» победил «Црвену Звезду» со счетом 83:70 и завоевал бронзовые медали Суперкубка Единой лиги ВТБ.
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