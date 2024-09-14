  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Георгий Жбанов о столкновении Омари Спеллменом: «Наложили четыре-пять швов, и вышел играть»

Георгий Жбанов прокомментировал победу «Зенита» над «Црвеной Звездой».

— Понятно, что ваша цель была защитить победу в Суперкубке, но успех в матче за третье место против «Црвены Звезды» немного скрасил разочарование?

— Если честно, с ЦСКА и УНИКСом мы еще наиграемся в новом сезоне. А побороться с командой Евролиги гораздо интереснее в данной ситуации. Я перед началом турнира хотел сыграть именно с «Црвеной Звездой». Понятно, что ожидал эту встречу в финале, но получилось как получилось. С другой стороны, это был предсезонный турнир. Самое важное у нас впереди.

— Персонально играли против Коди Миллера-Макинтайра. Было тяжело?

— Безусловно. Очень техничный, атлетичный парень. Интересно было против него защищаться. Сыграл персонально против Коди. Это полезный опыт, который поможет мне в сезоне.

— В первой половине матча за бронзу вы жестко столкнулись со своим одноклубником Омари Спеллменом. Рассекли бровь. Как себя чувствуете?

— Нормально. Наложили четыре-пять швов, и вышел играть. Если честно, голова была ватная после перерыва. Был не в тонусе, не в балансе. Поэтому, наверное, и допустил пару обидных потерь. Наверное, зря, что вышел, но по-другому не мог. Мы слишком любим баскетбол.

— Сергей Карасев получил травму в матче с УНИКСом. Вы столкнулись со Спеллменом, неудачно на паркет упал Трент Фрейзер. Какое-то тотальное невезение.

— Будем надеяться, что чем тяжелее для нас начало сезона, тем лучше будет его конец. Верю в это, – сказал защитник «Зенита».

В субботу «Зенит» победил «Црвену Звезду» со счетом 83:70 и завоевал бронзовые медали Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoЦрвена Звезда
logoЕдиная лига ВТБ
Георгий Жбанов
logoОмари Спеллмен
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Александр Щербенев: «Кто выигрывает Суперкубок, не выигрывает ВТБ. Поэтому повысили все шансы в чемпионате»
48 минут назад
Сергей Кущенко: «Сергей Карасев сказал, что потребуется пару недель восстановиться»
сегодня, 16:07
Суперкубок Единой лиги ВТБ. ЦСКА и УНИКС играют в финале, «Зенит» победил «Црвену Звезду» и стал бронзовым призером
12сегодня, 16:00Live
Сергей Кущенко: «В третьей и четвертой четверти Щербенев играл отлично, делал на площадке все»
сегодня, 15:40
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Очень неуважительно по отношению ко многим парням». Маггси Богз прокомментировал высказывание Энтони Эдвардса
252 минуты назад
Инсайдер Зак Лоу: «Очень вероятно, что Джейсон Тейтум никогда не выиграет награду MVP»
4сегодня, 16:23
Сергей Кущенко: «Сергей Карасев сказал, что потребуется пару недель восстановиться»
сегодня, 16:07
Суперкубок Единой лиги ВТБ. ЦСКА и УНИКС играют в финале, «Зенит» победил «Црвену Звезду» и стал бронзовым призером
12сегодня, 16:00Live
Кеньон Мартин: «Леброн Джеймс добьется успеха как владелец клуба»
1сегодня, 15:56
«Нью-Йорк» подпишет однолетний контракт с Лэндри Шэметом
2сегодня, 14:39
Джини Басс: «Леброн Джеймс – не только мировой бренд, но и наш лидер»
2сегодня, 14:31
Антониус Кливленд попаданием из-за дуги под сирену принес «Локо» победу над «Бешикташем»
сегодня, 14:04Видео
Межконтинентальный кубок ФИБА. Сборная G-лиги победила «Тасманию», «Петру Атлетику» уступил «Аль-Рияди»
сегодня, 13:50
«Виртус» потратит около 18 миллионов евро на контракты игроков в сезоне-24/25
сегодня, 12:31
Ко всем новостям
Последние новости
Антониус Кливленд: «Когда выпустил мяч из рук во время последнего броска, сразу почувствовал, что забью»
112 минут назад
Александр Щербенев: «Кто выигрывает Суперкубок, не выигрывает ВТБ. Поэтому повысили все шансы в чемпионате»
48 минут назад
Анатолий Мещеряков: «Андрей Ведищев не назначал самого себя, этому предшествовало согласование со всеми управляющими органами клуба»
сегодня, 16:30
Сергей Кущенко: «В третьей и четвертой четверти Щербенев играл отлично, делал на площадке все»
сегодня, 15:40
Горан Шашич: «Российские клубы в Суперкубке Единой лиги ВТБ показывают игру уровня Евролиги»
сегодня, 15:03
«Бостон» отчислил Джордана Шакела
сегодня, 14:50
Джулиус Рэндл начнет сезон без продления контракта
2сегодня, 14:15
Всеволод Ищенко: «Проигрывали 16 очков, но собрались в защите, стали больше помогать друг другу»
1сегодня, 13:33
Андрей Ведищев: «Работа тренера – это адская история, это электрический стул»
1сегодня, 13:28
Эрл Уотсон вошел в тренерский штаб команды NCAA Сан-Диего
сегодня, 12:12