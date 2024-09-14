Александр Щербенев: «Кто выигрывает Суперкубок, не выигрывает ВТБ. Поэтому повысили все шансы в чемпионате»

Александр Щербенев прокомментировал 3-е место «Зенита» в Суперкубке Лиги ВТБ.

— Александр, поздравляем вас с завоеванием третьего места. Скажите, пожалуйста, медаль выглядит практически как золотая. Такой же и привкус у нее?

— Не совсем, но приятно заканчивать данный турнир победой. Есть много мыслей и размышлений, над чем надо работать. Конечно, обидно, что не защитили кубок. Но, как я знаю, статистика показывает, кто выигрывает суперкубок, не выигрывает ВТБ. Поэтому повысили все шансы в чемпионате, и все-таки, хоть это официальный, но предсезонный турнир. Приятно, что есть возможность играть с такими соперниками на данном этапе и увидеть в действительности наши сильные и слабые стороны.

— В какой-то момент стало понятно, что вам отведена роль чуть ли не первой скрипки. Вы поняли это, прочувствовали на площадке?

— Да, почувствовал, и постарался максимально помочь команде победить. И я рад, что получилось.

— Когда трехочковые полетели один за другим, окрылило ли это вас?

— Да, чуть-чуть выдохнуло, а то до этого штучки четыре уже за три игры промазал. Пора было забивать.

— Можно ли сказать, что команда уже хорошо готова к сезону? Вы чувствуете партнеров? Есть ли командная химия, командные взаимодействия отлажены уже?

— В процессе нарабатываем это, все-таки достаточно сильно у нас обновилась команда. Поэтому уверен, что эти игры сильно пойдут нам на пользу. Но говорить, что мы уже в оптимальной форме и игровой картинке нельзя. Есть над чем работать и этим мы займемся до старта чемпионата.

— Неплохо себя проявил Егор Рыжов. Как его подбодрили в раздевалке?

— Он большой молодец, старался и уверен, у него будет хороший сезон и все получится. Мы будем ему помогать в этом.

В субботу «Зенит » победил «Црвену Звезду » со счетом 83:70 и завоевал бронзовые медали Суперкубка Единой лиги ВТБ.