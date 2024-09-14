  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Александр Щербенев: «Кто выигрывает Суперкубок, не выигрывает ВТБ. Поэтому повысили все шансы в чемпионате»
0

Александр Щербенев: «Кто выигрывает Суперкубок, не выигрывает ВТБ. Поэтому повысили все шансы в чемпионате»

Александр Щербенев прокомментировал 3-е место «Зенита» в Суперкубке Лиги ВТБ.

Александр, поздравляем вас с завоеванием третьего места. Скажите, пожалуйста, медаль выглядит практически как золотая. Такой же и привкус у нее?

— Не совсем, но приятно заканчивать данный турнир победой. Есть много мыслей и размышлений, над чем надо работать. Конечно, обидно, что не защитили кубок. Но, как я знаю, статистика показывает, кто выигрывает суперкубок, не выигрывает ВТБ. Поэтому повысили все шансы в чемпионате, и все-таки, хоть это официальный, но предсезонный турнир. Приятно, что есть возможность играть с такими соперниками на данном этапе и увидеть в действительности наши сильные и слабые стороны.

— В какой-то момент стало понятно, что вам отведена роль чуть ли не первой скрипки. Вы поняли это, прочувствовали на площадке?

— Да, почувствовал, и постарался максимально помочь команде победить. И я рад, что получилось.

— Когда трехочковые полетели один за другим, окрылило ли это вас?

— Да, чуть-чуть выдохнуло, а то до этого штучки четыре уже за три игры промазал. Пора было забивать.

— Можно ли сказать, что команда уже хорошо готова к сезону? Вы чувствуете партнеров? Есть ли командная химия, командные взаимодействия отлажены уже?

— В процессе нарабатываем это, все-таки достаточно сильно у нас обновилась команда. Поэтому уверен, что эти игры сильно пойдут нам на пользу. Но говорить, что мы уже в оптимальной форме и игровой картинке нельзя. Есть над чем работать и этим мы займемся до старта чемпионата.

— Неплохо себя проявил Егор Рыжов. Как его подбодрили в раздевалке?

— Он большой молодец, старался и уверен, у него будет хороший сезон и все получится. Мы будем ему помогать в этом.

В субботу «Зенит» победил «Црвену Звезду» со счетом 83:70 и завоевал бронзовые медали Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Зенита»
logoЗенит
logoЦрвена Звезда
logoЕдиная лига ВТБ
Александр Щербенев
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Кущенко: «Сергей Карасев сказал, что потребуется пару недель восстановиться»
сегодня, 16:07
Суперкубок Единой лиги ВТБ. ЦСКА и УНИКС играют в финале, «Зенит» победил «Црвену Звезду» и стал бронзовым призером
12сегодня, 16:00Live
Сергей Кущенко: «В третьей и четвертой четверти Щербенев играл отлично, делал на площадке все»
сегодня, 15:40
Сергей Карасев избежал серьезного повреждения
сегодня, 10:06
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Очень неуважительно по отношению ко многим парням». Маггси Богз прокомментировал высказывание Энтони Эдвардса
251 минуту назад
Инсайдер Зак Лоу: «Очень вероятно, что Джейсон Тейтум никогда не выиграет награду MVP»
4сегодня, 16:23
Сергей Кущенко: «Сергей Карасев сказал, что потребуется пару недель восстановиться»
сегодня, 16:07
Суперкубок Единой лиги ВТБ. ЦСКА и УНИКС играют в финале, «Зенит» победил «Црвену Звезду» и стал бронзовым призером
12сегодня, 16:00Live
Кеньон Мартин: «Леброн Джеймс добьется успеха как владелец клуба»
1сегодня, 15:56
Ко всем новостям
Последние новости
Антониус Кливленд: «Когда выпустил мяч из рук во время последнего броска, сразу почувствовал, что забью»
111 минут назад
Георгий Жбанов о столкновении Омари Спеллменом: «Наложили четыре-пять швов, и вышел играть»
26 минут назад
Анатолий Мещеряков: «Андрей Ведищев не назначал самого себя, этому предшествовало согласование со всеми управляющими органами клуба»
сегодня, 16:30
Сергей Кущенко: «В третьей и четвертой четверти Щербенев играл отлично, делал на площадке все»
сегодня, 15:40
Горан Шашич: «Российские клубы в Суперкубке Единой лиги ВТБ показывают игру уровня Евролиги»
сегодня, 15:03