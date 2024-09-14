Сергей Кущенко: «Сергей Карасев сказал, что потребуется пару недель восстановиться»
Сергей Карасев пропустит старт сезона Единой лиги ВТБ из‑за травмы.
«Он сказал, что потребуется пару недель восстановиться. Рука выпала из сустава, это всегда очень неприятно и больно, нужно дать руке отдохнуть», – сказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.
Капитан «Зенита» получил травму руки в начале матча с УНИКСом в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости