Сергей Кущенко: «Сергей Карасев сказал, что потребуется пару недель восстановиться»

Сергей Карасев пропустит старт сезона Единой лиги ВТБ из‑за травмы.

«Он сказал, что потребуется пару недель восстановиться. Рука выпала из сустава, это всегда очень неприятно и больно, нужно дать руке отдохнуть», – сказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Капитан «Зенита » получил травму руки в начале матча с УНИКСом в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ.