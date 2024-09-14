«Жальгирис» продлил контракт Андреа Тринкьери до 2026 года
Андреа Тринкьери будет руководить «Жальгирисом» еще два года.
Литовский клуб решил продлить соглашение с итальянским специалистом еще на один сезон. Новый контракт Тринкьери будет действовать до июня 2026 года.
«Да, текущий контракт Андреа был продлен еще на один сезон, и мы продолжим работать», — подтвердил президент клуба Паулюс Янкунас.
Тринкьери возглавил «Жальгирис» после увольнения Казиса Максвитиса, когда результат команды был 5-12. С момента его прихода «Жальгирис» выиграл 9 из 17 матчей в Евролиге, заняв 14-е место с итоговым результатом 14-20.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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