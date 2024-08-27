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  • Ален Смаилагич о выборе «Жальгириса»: «Первыми словами Тринкьери были: «Счастливая жена – счастливая жизнь». Жена сказала мне подписать контракт»
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Ален Смаилагич о выборе «Жальгириса»: «Первыми словами Тринкьери были: «Счастливая жена – счастливая жизнь». Жена сказала мне подписать контракт»

Ален Смаилагич продолжит карьеру в «Жальгирисе»

Сербский форвард (23 года, 208 см) перешел в литовский клуб из «Партизана».

«Слышал, что Каунас – баскетбольный город. Все здесь любят баскетбол. Клуб имеет репутацию отличного места для развития. Хочет бороться и занимать самые высокие места.

За несколько дней до свадьбы поговорил с Андреа Тринкьери (главный тренер «Жальгириса»). Его первыми словами были: «Счастливая жена – счастливая жизнь». Жена сразу сказала, чтобы я подписал контракт с клубом в любом случае. Было смешно. Мы поговорили, он рассказал мне о своих ожиданиях. Мне все понравилось, и этого хватило, чтобы подписать контракт.

Очень нравятся озера и природа. Каунас буквально окружен водой.

Звонил Василие Мицичу. Он сказал, что здесь хорошее место, чтобы улучшить навыки, сосредоточиться на баскетболе и становиться лучше», – рассказал Смаилагич.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Жальгириса»
logoЖальгирис
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПартизан
чемпионат Литвы
logoАндреа Тринкьери
logoВасилие Мицич
logoАлен Смаилагич
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