Ален Смаилагич о выборе «Жальгириса»: «Первыми словами Тринкьери были: «Счастливая жена – счастливая жизнь». Жена сказала мне подписать контракт»
Сербский форвард (23 года, 208 см) перешел в литовский клуб из «Партизана».
«Слышал, что Каунас – баскетбольный город. Все здесь любят баскетбол. Клуб имеет репутацию отличного места для развития. Хочет бороться и занимать самые высокие места.
За несколько дней до свадьбы поговорил с Андреа Тринкьери (главный тренер «Жальгириса»). Его первыми словами были: «Счастливая жена – счастливая жизнь». Жена сразу сказала, чтобы я подписал контракт с клубом в любом случае. Было смешно. Мы поговорили, он рассказал мне о своих ожиданиях. Мне все понравилось, и этого хватило, чтобы подписать контракт.
Очень нравятся озера и природа. Каунас буквально окружен водой.
Звонил Василие Мицичу. Он сказал, что здесь хорошее место, чтобы улучшить навыки, сосредоточиться на баскетболе и становиться лучше», – рассказал Смаилагич.
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