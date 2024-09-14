Бюджет на зарплаты игроков «Жальгириса» составляет около 5,5 млн евро

Обнародована зарплатная ведомость «Жальгириса» в сезоне-24/25.

Бюджет на зарплаты игроков каунасского клуба составляет около 5,5 миллиона евро.

Самые высокооплачиваемые игроки в команде – Ален Смаилагич (780 тысяч) и Эдгарас Улановас (650 тысяч).

Игнас Браздейкис заработает 500 тысяч. Бывшая команда игрока «Олимпиакос» покрывает разницу по его предыдущему контракту.