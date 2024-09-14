Бюджет на зарплаты игроков «Жальгириса» составляет около 5,5 млн евро
Обнародована зарплатная ведомость «Жальгириса» в сезоне-24/25.
Бюджет на зарплаты игроков каунасского клуба составляет около 5,5 миллиона евро.
Самые высокооплачиваемые игроки в команде – Ален Смаилагич (780 тысяч) и Эдгарас Улановас (650 тысяч).
Игнас Браздейкис заработает 500 тысяч. Бывшая команда игрока «Олимпиакос» покрывает разницу по его предыдущему контракту.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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