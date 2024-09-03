Андреа Тринкьери о целях «Жальгириса»: «Хотим быть в десятке лучших команд Евролиги»

Андреа Тринкьери назвал основные цели «Жальгириса» в новом сезоне

По словам главного тренера литовской команды, он рассчитывает на улучшение результатов минувшего игрового года, когда «Жальгирис » стал 14-м в Евролиге и уступил «Ритас» в финале LKL.

«Мы хотим лучше выступить в литовском чемпионате. И это может означать лишь одно, для нас есть лишь один результат.

Мы хотим быть конкурентоспособными, чтобы оказаться в числе десяти лучших команд Евролиги», – заявил Тринкьери .