Андреа Тринкьери о целях «Жальгириса»: «Хотим быть в десятке лучших команд Евролиги»
Андреа Тринкьери назвал основные цели «Жальгириса» в новом сезоне
По словам главного тренера литовской команды, он рассчитывает на улучшение результатов минувшего игрового года, когда «Жальгирис» стал 14-м в Евролиге и уступил «Ритас» в финале LKL.
«Мы хотим лучше выступить в литовском чемпионате. И это может означать лишь одно, для нас есть лишь один результат.
Мы хотим быть конкурентоспособными, чтобы оказаться в числе десяти лучших команд Евролиги», – заявил Тринкьери.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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