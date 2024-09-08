Ален Смаилагич является истцом в сербском суде по делу о вымогательстве, шантаже и мошенничестве
Ален Смаилагич столкнулся с проблемами криминального характера в Сербии
24-летний баскетболист является с 18 августа 2022 года истцом в сербском суде по делу о вымогательстве, шантаже и мошенничестве.
В 2019 году Смалаигич, собираясь оформить взаимоотношения с вырастившим его клубом, по ошибке подписал контракт со сторонней организацией, созданной за несколько месяцев до заключения договора. Компания подала на баскетболиста в суд, претендуя на 280 тысяч евро по неким «обязательствам», а в последующем на 525 тысяч долларов за подписание с «Голден Стэйт».
Сторона баскетболиста подала встречный криминальный иск. Состояние судебных процессов на данный момент неизвестно.
Смаилагич перешел в «Жальгирис» этим летом, покинув Сербию после столкновения с угрозами в свой адрес.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Nova Sport
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