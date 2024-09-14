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  • Антониус Кливленд: «Когда выпустил мяч из рук во время последнего броска, сразу почувствовал, что забью»
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Антониус Кливленд: «Когда выпустил мяч из рук во время последнего броска, сразу почувствовал, что забью»

Антониус Кливленд поделился эмоциями от победы над «Бешикташем».

«Я очень счастлив, что мы смогли одержать победу! Мы уступали «Бешикташу» 17 очков, но смогли вернуться в игру — это многое говорит о нашей команде. Когда я выпустил мяч из рук во время последнего броска, сразу почувствовал, что забью.

До первого домашнего матча остается всего неделя, и я его очень жду. Надеюсь, у нас получится порадовать наших болельщиков красивой победой», – сказал форвард «Локомотива-Кубань».

В субботу «Локомотив‑Кубань» в овертайме одержал победу над турецким «Бешикташем» (97:96 ОТ) в матче за пятое место Суперкубка Единой лиги ВТБ. Антониус Кливленд забросил победный трехочковый под сирену.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт «Локомотива-Кубань»
logoЛокомотив-Кубань
logoБешикташ
Антониус Кливленд
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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