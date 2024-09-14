Сергей Карасев избежал серьезного повреждения
Стала известна степень серьезности травмы Сергея Карасева.
Капитан «Зенита» получил травму руки в начале матча с УНИКСом в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ.
«По результатам медицинского обследования капитану команды удалось избежать серьезного повреждения. Уже начато восстановительное лечение», – говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт «Зенита»
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