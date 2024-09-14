Сергей Карасев избежал серьезного повреждения

Стала известна степень серьезности травмы Сергея Карасева.

Капитан «Зенита» получил травму руки в начале матча с УНИКСом в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«По результатам медицинского обследования капитану команды удалось избежать серьезного повреждения. Уже начато восстановительное лечение», – говорится в сообщении клуба из Санкт-Петербурга.