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Сергей Кущенко: «В третьей и четвертой четверти Щербенев играл отлично, делал на площадке все»

Сергей Кущенко отметил вклад Щербенева в победу «Зенита» в матче за 3-е место.

«Все участники Суперкубка играют на победу, игра за третье место не стала исключением. Особенно российские клубы, для них это регламентный турнир, престижный Кубок.

Посмотрите, какие команды сыграли за третье место. «Црвена Звезда», конечно, не в самом оптимальном составе из‑за травм, но тем не менее. Игра получилась очень интересной именно в частности того, как раскрылись новые игроки.

Саша Щербенев изначально тяжело вписывался в структуру «Зенита», а сегодня показал, что с ним на площадке каждый играл лучше. В третьей и четвертой четверти он играл отлично, делал на площадке все», — сказал президент Единой лиги ВТБ.

В субботу «Зенит» победил «Црвену Звезду» со счетом 83:70 и завоевал бронзовые медали Суперкубка Единой лиги ВТБ. Щербенев набрал 16 очков за 17 минут игрового времени.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Кущенко
logoЗенит
logoЦрвена Звезда
logoЕдиная лига ВТБ
Александр Щербенев
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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