Сергей Кущенко: «В третьей и четвертой четверти Щербенев играл отлично, делал на площадке все»

Сергей Кущенко отметил вклад Щербенева в победу «Зенита» в матче за 3-е место.

«Все участники Суперкубка играют на победу, игра за третье место не стала исключением. Особенно российские клубы, для них это регламентный турнир, престижный Кубок .

Посмотрите, какие команды сыграли за третье место. «Црвена Звезда », конечно, не в самом оптимальном составе из‑за травм, но тем не менее. Игра получилась очень интересной именно в частности того, как раскрылись новые игроки.

Саша Щербенев изначально тяжело вписывался в структуру «Зенита », а сегодня показал, что с ним на площадке каждый играл лучше. В третьей и четвертой четверти он играл отлично, делал на площадке все», — сказал президент Единой лиги ВТБ.

В субботу «Зенит» победил «Црвену Звезду» со счетом 83:70 и завоевал бронзовые медали Суперкубка Единой лиги ВТБ. Щербенев набрал 16 очков за 17 минут игрового времени.