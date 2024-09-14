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Илона Корстин: «Мы еще не начали чемпионат, но уже в Суперкубке видим такую самоотдачу и борьбу»

Илона Корстин довольна уровнем борьбы на Суперкубке Единой лиги ВТБ.

В пятницу УНИКС обыграл «Зенит» со счетом 78:72 и вышел в финал.

– Игра была очень интенсивная, с большой самоотдачей, с эмоциями, с борьбой на грани, я бы сказала. То есть была настоящая мужская силовая борьба. Как руководителю лиги, мне такой баскетбол по душе. Мы еще не начали наш чемпионат, но уже в Суперкубке видим такую самоотдачу и борьбу. Видно, что Суперкубок – важное соревнование, которое клубы стараются выиграть.

– Противостояние ЦСКА и УНИКСа, которые сыграют в финале, становится классикой нашего баскетбола?

– Да, это так, согласна. Это повторение финала прошедшего сезона. Такие противостояния становятся очень принципиальными для команд. Потому что все вспоминают, что было в прошлом сезоне. Очень здорово, что команды выкладываются на 100%. Здесь нет таких, кто просто отбывает номер. Каждый очень хочет победить.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
logoЦСКА
logoУНИКС
logoЗенит
logoИлона Корстин
logoЕдиная лига ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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