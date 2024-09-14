Илона Корстин: «Мы еще не начали чемпионат, но уже в Суперкубке видим такую самоотдачу и борьбу»
В пятницу УНИКС обыграл «Зенит» со счетом 78:72 и вышел в финал.
– Игра была очень интенсивная, с большой самоотдачей, с эмоциями, с борьбой на грани, я бы сказала. То есть была настоящая мужская силовая борьба. Как руководителю лиги, мне такой баскетбол по душе. Мы еще не начали наш чемпионат, но уже в Суперкубке видим такую самоотдачу и борьбу. Видно, что Суперкубок – важное соревнование, которое клубы стараются выиграть.
– Противостояние ЦСКА и УНИКСа, которые сыграют в финале, становится классикой нашего баскетбола?
– Да, это так, согласна. Это повторение финала прошедшего сезона. Такие противостояния становятся очень принципиальными для команд. Потому что все вспоминают, что было в прошлом сезоне. Очень здорово, что команды выкладываются на 100%. Здесь нет таких, кто просто отбывает номер. Каждый очень хочет победить.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий