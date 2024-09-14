Джини Басс: «Леброн Джеймс – не только мировой бренд, но и наш лидер»
Джини Басс поделилась ожиданиями от Леброна Джеймса в предстоящем сезоне.
«Он неизменно выполняет свою работу. Он вкладывает силы. Он не только мировой бренд, но и наш лидер. Он капитан нашей команды, и он задает тон, задает темп, усердно работая.
Какие могут быть претензии к его работе, если мы видим его резюме и его долгую карьеру. Какие могут быть претензии к его тренировкам, если он всегда готов работать. И он работает. Он просто поражает меня. Не знаю, что еще сказать», – заявила владелица «Лейкерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Los Angeles Times
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