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Джини Басс: «Леброн Джеймс – не только мировой бренд, но и наш лидер»

Джини Басс поделилась ожиданиями от Леброна Джеймса в предстоящем сезоне.

«Он неизменно выполняет свою работу. Он вкладывает силы. Он не только мировой бренд, но и наш лидер. Он капитан нашей команды, и он задает тон, задает темп, усердно работая. 

Какие могут быть претензии к его работе, если мы видим его резюме и его долгую карьеру. Какие могут быть претензии к его тренировкам, если он всегда готов работать. И он работает. Он просто поражает меня. Не знаю, что еще сказать», – заявила владелица «Лейкерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Los Angeles Times
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
Джини Басс
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