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Леброн Джеймс предпочитает вариант с прощальным туром объявлению о завершении карьеры в межсезонье

У Леброна Джеймса в будущем тоже может состояться прощальный тур.

В последние годы выдающиеся игроки НБА Кобе Брайант и Дирк Новицки объявляли о планах завершить карьеру наперед, в то время как Тим Данкан дождался окончания сезона, после чего объявил о решении.

По словам инсайдера ESPN Дэйва Макменамина, 39-летний форвард «Лейкерс» склоняется к первому варианту.

«Мы все узнаем о том, что пришло время последнего похода Леброна. Мы все узнаем об этом, и это будет обязательным к просмотру по ТВ.

Тур Леброна по 28 городам НБА, кульминацией которого станет эффектное прощание», – сказал журналист во время эфира.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
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