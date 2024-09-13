Гилберт Аренас предложил отдать выбор команды на драфте НБА игрокам
Гилберт Аренас поделился мнением о реорганизации драфта НБА.
«НБА надо опробовать теорию. У вас есть список команд по номеру выбора на драфте. После чего игроков спрашивают, куда они хотят попасть, в порядке, соответствующем прогнозам. Теперь они должны выбрать, какую зарплату будут получать.
Предположим, ты хочешь играть с Леброном. Ты 1-й в прогнозах, но у «Лейкерс» 17-й драфт-пик. Согласишься ли ты получить урезанную зарплату за возможность играть с Леброном?» – высказался бывший баскетболист.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Гилберта Аренаса
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