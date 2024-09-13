Гилберт Аренас предложил отдать выбор команды на драфте НБА игрокам

Гилберт Аренас поделился мнением о реорганизации драфта НБА.

«НБА надо опробовать теорию. У вас есть список команд по номеру выбора на драфте. После чего игроков спрашивают, куда они хотят попасть, в порядке, соответствующем прогнозам. Теперь они должны выбрать, какую зарплату будут получать.

Предположим, ты хочешь играть с Леброном . Ты 1-й в прогнозах, но у «Лейкерс » 17-й драфт-пик. Согласишься ли ты получить урезанную зарплату за возможность играть с Леброном?» – высказался бывший баскетболист.