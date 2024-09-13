Дончич, Томпсон, Дюрэнт, Джеймс, Эмбиид – стартовая пятерка Кевина Дюрэнта для игры в NBA 2K25 вызвала бурное обсуждение в соцсетях
Кевин Дюрэнт выбрал идеальную стартовую пятерку в NBA 2K25.
Форвард «Финикса» взял Луку Дончича («Даллас»), имеющего наиболее высокий общий рейтинг, предпочел Джоэла Эмбиида («Филадельфия») Николе Йокичу («Денвер») из-за более точных, в рамках игровых параметров, трехочковых и добавил Клэя Томпсона («Даллас») в качестве шутера.
Выбор форварда вызвал бурное возмущение в соцсетях среди пользователей, не разобравшихся в видеоигровом контексте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Кевина Дюрэнта
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