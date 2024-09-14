«Виртус» потратит около 18 миллионов евро на контракты игроков в сезоне-24/25
Стал известен бюджет «Виртуса» на сезон-24/25.
Общий бюджет итальянского клуба составит 26 миллионов евро. Из них 18 миллионов пойдут на зарплаты баскетболистов.
В октябре состоится собрание акционеров «Виртуса» для утверждения бюджета и назначения нового совета директоров.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sportando
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