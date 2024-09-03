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Уилл Клайберн о «Виртусе»: «Перешел сюда не для того, чтобы быть Майклом Джорданом»

Уилл Клайберн поделился ожиданиями от выступления за «Виртус»

«Я рад оказаться в «Виртусе». Хочу вывести этот клуб на новый уровень. Мы с семьей полюбили Болонью, пока что нас все устраивает. Конечно, этот город поменьше, но нам это нравится. Надеюсь, в новом сезоне смогу привнести немного опыта, который у меня накопился за эти годы.

Эта команда дошла до плей-ин Евролиги в прошлом сезоне. Я приезжаю сюда не для того, чтобы быть суперзвездой. Наверное, более всего мне хочется помочь сделать так, чтобы «Виртус» справился с трудностями и шагнул вперед. Если говорить об ответственности, то я хочу быть лидером, знать, на что могу повлиять. Но я перешел сюда не для того, чтобы быть Майклом Джорданом. У нас здесь много опытных ребят, мне просто хочется внести свою лепту», – заявил бывший игрок ЦСКА и «Анадолу Эфеса».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoчемпионат Италии
logoВиртус
logoУилл Клайберн
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