Владелец «Виртуса» Массимо Дзанетти о слухах об инвесторах: «Где он? Хотел бы посмотреть на него, вы его не видели? Не получал никаких предложений»
Массимо Дзанетти прокомментировал слухи об отказе от инвестиций
По информации журналистов, владелец «Виртуса» отказался от переговоров с израильской инвестиционной группой. Дзанетти потерял контроль над своим основным бизнесом, что поставило под вопрос уровень дальнейшего финансирования команды.
«Где израильтянин, где американец, где он?! Хотел бы посмотреть на него, вы его не видели? Это все болтовня агента. Я президент «Виртуса». У меня не было никаких переговоров. Не видел ни одного письменного предложения.
Агент Джорджевича разговаривал с Баральди (генеральный менеджер) о такой возможности. По-видимому, агент рассчитывал, что эти переговоры помогут с возвращением Джорджевича на пост главного тренера», – заявил Дзанетти.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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