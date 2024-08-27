Лука Баральди: «У нас был шанс подписать Шабазза Напьера, но мы не сумели договориться»
Лука Баральди рассказал о будущем сезоне «Виртуса»
«Состав строился день ото дня с учетом согласия тренеров и менеджмента. Мы добились практически всех поставленных целей.
У нас был шанс подписать Шабазза Напьера, но мы не сумели договориться. У нас не получилось и со вторым вариантом на позицию разыгрывающего. Мэтт Морган – подписание на перспективу. У него блестящее будущее. Думаю, мы сделали правильный выбор.
«Виртус» вел переговоры по финансированию с рядом инвесторов из Израиля, но мистер Джерарди (доля в 45%) не хотел иностранных инвестиций. Мы надеемся найти партнеров на родной земле. «Виртус» пахнет Италией», – заявил директор «Виртуса».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Виртуса»
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