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  • Мэтт Морган: «Лука Банки регулярно напоминает мне о проигрышах «Страсбуру» под его руководством»
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Мэтт Морган: «Лука Банки регулярно напоминает мне о проигрышах «Страсбуру» под его руководством»

Мэтт Морган рассказал о членах бывшего и нынешнего клубов.

26-летний американский защитник перешел из «Лондон Лайонс» в «Виртус».

«Многие парни в Европе имеют обширный опыт, отлично понимают игру. Пользуюсь их помощью для персонального роста и мотивации.

Очень многому научился у Сэма Деккера в прошлом году. Считаю, что он баскетболист уровня Евролиги. Когда он здоров, он один из лучших, с кем я играл. Желаю ему самого лучшего и надеюсь встретиться в Евролиге.

Думаю, что Рэйджона Такера ждет отличный сезон. Мы играли с ним со школы, он очень талантлив и атлетичен. Мы оба из Шарлотт, пробились благодаря упорному труду и удаче. У Рэйджона все получится.

Дважды проигрывал «Страсбуру» Луки Банки, когда выступал за «Ле-Ман». Он регулярно напоминает мне об этом. Он построил невероятно эффективную систему игры там, проделал отличную работу. Надеюсь оправдать ожидания под его руководством. Он очень творчески подходит к организации игры защитников. Мы сможем повторить его успех в «Страсбуре» на более высоком уровне», – поделился Морган.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЛе-Ман
logoСтрасбур
logoчемпионат Италии
logoВиртус
Лука Банки
logoСэм Деккер
Рэйджон Такер
Мэтт Морган
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