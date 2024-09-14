Айзейя Томас хочет провести еще 2-3 сезона в НБА
Айзейя Томас рассказал, когда планирует завершить карьеру.
«Хочу поиграть еще два или три года, а затем сосредоточиться на своих детях. Я все еще в том возрасте, когда могу играть на высоком уровне.
Часто повторяю, что у меня сейчас такое же чувство, когда я иду в спортзал, как и в детстве. Знаю, что когда это пройдет, надо будет найти что-то другое», – заявил 35-летний защитник.
В минувшем сезоне НБА Томас провел 6 матчей за «Финикс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: cronkitenews.azpbs.org
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