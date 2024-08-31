Айзейя Томас: «Кобе помог мне выйти на новый уровень ментально. А играть я всегда умел»

Айзейя Томас рассказал, как Кобе Брайант помог ему выйти на пик возможностей

«Я знал, что выйду в любом матче и наберу 30 очков. Знал, потому что понял, как все работает. Я полностью разобрался с тем, как все устроено на площадке. Смотрел видео каждый день. Готовился по нарезкам Кобе .

А он как раз помогал мне, был наставником и занимался мной весь сезон. Я привык звонить ему вечером. Спрашивал: «Что делать, когда против меня защищаются так или так?» Мы нередко смотрели видео, он уделял мне время, смотря видео вместе со мной.

Играть я всегда умел, но с ментальной точки зрения вышел на новый уровень. Теперь вы знаете, каким образом это вышло», – рассказал бывший игрок «Бостона» и «Сакраменто».