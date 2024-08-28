Айзейя Томас: «Селтикс» не предупредили, что я могу усугубить травму бедра»
Разыгрывающий выступал с травмой бедра, которая усугубилась по ходу решающей стадии сезона.
В межсезонье-2017 «Бостон» обменял Томаса, который так и не вернулся на прежний уровень игры.
«Самым болезненным для меня стало то, что мне ничего не объяснили. Если бы мне сказали: «Ситуация такая, что твое состояние может ухудшиться». Тогда бы я смог сделать выбор. Но ничего такого не было. Так что я просто думал: «У меня ушиб кости, как-нибудь разберусь с этим, сколько раз уже такое было».
Мне сделали укол во время серии с «Вашингтоном». По ходу каждой серии мне делали до трех уколов. Последний был прямо перед седьмым матчем серии с «Уизардс». Потом во время второго матча серии с «Кливлендом» мне досталось во время прохождения заслона, я почувствовал что-то в задней поверхности бедра. Подумал: «Что это такое?» – рассказал Томас.
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