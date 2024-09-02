Айзейя Томас об игре за «Селтикс»: «Трудно с чем-то сравнить»
Айзейя Томас рассказал, что ему нравилось выступать за «Селтикс»
По словам экс-игрока «Бостона», он был восхищен отношением поклонников команды.
«Трудно с чем-то сравнить. Играть за «Селтикс» – потрясающе. То, как к тебе здесь относятся поклонники... такое впечатление, что выиграл чемпионат.
С первого дня в клубе ко мне так тепло относились. Нечто особенное», – считает разыгрывающий.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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