Айзейя Томас об игре за «Селтикс»: «Трудно с чем-то сравнить»

Айзейя Томас рассказал, что ему нравилось выступать за «Селтикс»

По словам экс-игрока «Бостона », он был восхищен отношением поклонников команды.

«Трудно с чем-то сравнить. Играть за «Селтикс» – потрясающе. То, как к тебе здесь относятся поклонники... такое впечатление, что выиграл чемпионат.

С первого дня в клубе ко мне так тепло относились. Нечто особенное», – считает разыгрывающий.