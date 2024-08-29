Айзейя Томас о 53 очках в плей-офф-2017: «Ни черта не слышал, как будто был на площадке один. Не могу это описать»

Айзейя Томас рассказал о знаковом матче с «Вашингтоном».

Защитник набрал 53 очка в матче 2-го раунда плей-офф Восточной конференции в 2017 году.

«Моя младшая сестра погибла в автокатастрофе за месяц до этого. У меня была травма, тяжелая обстановка в семье. Матч прошел в ее день рождения.

Это был один из самых странных моментов в моей жизни на площадке. Я ни черта не слышал. Как будто был на площадке в одиночку. Мне казалось, что я в школьном зале, тренируюсь, будто мне 13-14 лет.

Каждый бросок шел в кольцо. Словно моя сестра была там и помогала мне. Я проходил всех в защите. Движения не были особенно хороши, но все меня пропускали.

Это было вдохновляюще. Не могу это описать», – признался Томас.