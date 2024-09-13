Дэйв Макменамин о Йонасе Валанчюнасе: «Лейкерс нужен центровой, у Роба Пелинки хорошо получается закрывать сделки с «Вашингтоном»
Дэйв Макменамин прокомментировал трансферную задачу «Лейкерс».
«Советую следить за Йонасом Валанчюнасом. Летом Леброн Джеймс обещал скидку по своему контракту в случае подписания литовского «большого» на рынке свободных агентов, но тот решил получить больше гарантированных денег по 3-летнему соглашению на 30 миллионов.
Но «Лейкерс» по-прежнему нужен центровой, «Уизардс» не будут соревноваться в этом году, а Робу Пелинке хорошо удается закрывать сделки с «Вашингтоном», – заключил инсайдер ESPN.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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