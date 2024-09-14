Кейтлин Кларк обновила рекорд женской НБА по количеству передач за сезон

Кейтлин Кларк обновила рекорд женской НБА по передачам за сезон.

Новичок «Индианы » установила новое достижение по результативным передачам за один сезон в пятницу в матче с «Лас-Вегасом» (74:78).

Во второй четверти Кларк стала автором 317-й передачи и превзошла результат Алиссы Томас (316), который был установлен в прошлом сезоне.

Кейтлин завершила встречу с девятью результативными передачами, остановившись на суммарной отметке 321.

Несколько дней назад Эйжа Уилсон из «Лас-Вегаса» установила рекорд WNBA по набранным очкам за сезон.