Кейтлин Кларк обновила рекорд женской НБА по количеству передач за сезон
Кейтлин Кларк обновила рекорд женской НБА по передачам за сезон.
Новичок «Индианы» установила новое достижение по результативным передачам за один сезон в пятницу в матче с «Лас-Вегасом» (74:78).
Во второй четверти Кларк стала автором 317-й передачи и превзошла результат Алиссы Томас (316), который был установлен в прошлом сезоне.
Кейтлин завершила встречу с девятью результативными передачами, остановившись на суммарной отметке 321.
Несколько дней назад Эйжа Уилсон из «Лас-Вегаса» установила рекорд WNBA по набранным очкам за сезон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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