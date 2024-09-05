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Чарльз Баркли о Кейтлин Кларк: «Столько негатива вокруг из-за мелочной зависти в ее адрес»

Кейтлин Кларк оформила второй трипл-дабл в матче против «Лос-Анджелеса»

Чарльз Баркли прокомментировал попытки представить Энджел Риз равноценным кандидатом на звание новичка года и преуменьшить влияние Кларк на рост популярности женской НБА.

«Девушки из НБА не могли бы облажаться круче, даже если бы целенаправленно старались. Я большой фанат женской НБА. Нельзя выйти на телевидение и обливать кого-то помоями только потому, что она или ее характер тебе не нравятся. Это чепуха.

Эта девушка невероятна. Столько внимания и зрителей, привлеченных к женскому баскетболу. И столько негатива вокруг из-за мелочной зависти в ее адрес. Черт возьми, что происходит?», – задался вопросом Баркли в подкасте Билла Симмонса.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Билла Симмонса
logoженская НБА
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logoЭнджел Риз
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