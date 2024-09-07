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  • Нэнси Либерман о влиянии Кейтлин Кларк на женский баскетбол: «Она делает то же самое, что делали Тайгер Вудс и Майкл Джордан»
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Нэнси Либерман о влиянии Кейтлин Кларк на женский баскетбол: «Она делает то же самое, что делали Тайгер Вудс и Майкл Джордан»

Нэнси Либерман оценила влияние Кейтлин Кларк на развитие женского баскетбола

«То, что Кейтлин Кларк сделала для игры, имеет историческое значение. Как игрок игроку, я просто хочу сказать ей спасибо. Хочу поблагодарить за то, что она подняла нашу игру на новый уровень.

Она и многие другие великие игроки, но именно она в один прекрасный день превратит всех этих женщин в мультимиллионеров, как это сделал Тайгер Вудс, как это сделал Майкл Джордан. И мы ни в коем случае не должны ее ненавидеть, мы должны радоваться и благодарить ее, а не терпеть», – считает легенда женской НБА.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoМайкл Джордан
logoженская НБА
logoНБА
logoТайгер Вудс
Индиана жен
Нэнси Либерман
logoКейтлин Кларк
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