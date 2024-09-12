Эйжа Уилсон установила новый рекорд результативности женской НБА за сезон (956 очков)

Эйжа Уилсон набрала 27 очков в победной игре с «Индианой».

Форвард «Лас-Вегаса» опередила Джеуэлл Лойд (939) и установила новый рекорд женской НБА по результативности за сезон (956). Двухкратный MVP лиги в среднем набирает 27,3 очка и 11,9 подбора в матчах этого года.

Уилсон добавила 12 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота к 27 очкам во встрече с «Индианой » и помогла своей команде добиться победы со счетом 86:75.

«Лас-Вегас» проведет еще 4 матча в рамках текущего регулярного чемпионата.