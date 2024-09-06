Леброн Джеймс написал недоброжелателям Кейтлин Кларк после трипл-дабла звезды «Индианы»
Леброн Джеймс поддержал Кейтлин Кларк
Звездный форвард «Лейкерс» написал недоброжелателям дебютантки WNBA после ее трипл-дабла в победном матче с «Лос-Анджелесом».
«Привет хейтерам! Мне нравится», – отреагировал 4-кратный MVP НБА.
Представляющая «Индиану» Кларк в среду оформила второй в карьере трипл-дабл. На ее счету 24 очка, 10 подборов, 10 передач и 3 перехвата.
Соцсети Леброна Джеймса
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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