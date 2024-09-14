Сергей Кущенко об изоляции: «Нам надо удерживать качественный баскетбол в лиге. Пока мы с этим справляемся»

Сергей Кущенко оценил уровень баскетбола в России в условиях изоляции.

Российские клубы и сборные на данном этапе не выступают на международных турнирах. По мнению президента Лиги ВТБ, баскетбол в стране остается на высоком уровне.

– Продолжается изоляция российских клубов и сборных. Расскажите, как удается с этим справляться?

– Нам надо удерживать качественный баскетбол в лиге. Пока мы с этим справляемся, привлекаем иностранные клубы на предсезонные турниры, несмотря на тяжелую логистику. Суперкубок Единой лиги – лакмусовая бумажка, чтобы посмотреть, как наши команды выглядят на фоне достойных соперников из Евролиги и Еврокубка.

По поводу сборных – надо понимать, что если изоляция совсем надолго, то надо развивать ближайший резерв, молодежь 18-20 лет. Надо с ними работать, давать им время. Мы сделали молодежную Единую лигу международной как раз для того, чтобы развивать этот возрастной кластер. Напоминаю, что 95% игроков сборных U18, U20 и основной команды выступают в Единой лиге.