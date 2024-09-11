Сергей Кущенко: «Бюджет Лиги ВТБ за прошлый сезон составил 1,186 млрд рублей, призовой фонд увеличен на 30 процентов»

Призовые для клубов Единой лиги ВТБ увеличились на 30 процентов.

«Напомню, что мы единственная лига, которая открывает бюджеты. Лига заметила, что впервые самый большим бюджетом обладает «Зенит ». Самый маленький бюджет у «Автодора », «Енисея » и «Уралмаша ». Хотя «Енисей» и «Уралмаш» стали открытиями сезона и могут зажечь в этом году.

В баскетбол играют не бюджеты, а организации, команды и люди. Операционные расходы увеличились, тренерский штаб стал получать больше, это значит, что команды удерживают своих специалистов.

Бюджет лиги в прошлом сезоне составил 1 миллиард 186 миллионов рублей, поступление от спонсоров увеличились.

Увеличен призовой фонд для клубов на 30 процентов. Бюджет лиги сейчас на уровне четвертой команды лиги», — рассказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.