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Сергей Кущенко: «В Единой лиге ВТБ поменялся лидер по бюджету»

Сергей Кущенко заявил, что в Лиге ВТБ новый лидер по бюджету.

«Мне кажется, Суперкубок Единой лиги ВТБ проводится в такое время, когда уже сформированы команды, понимается рисунок их игры с новыми игроками и тренерами. Это как раз не совсем товарищеский турнир, а уже видны и понятны идеи и философия команд. Наши команды очень хотят выиграть Суперкубок. Ждем игру в финале, которая была яркой и непредсказуемой всегда.

Непросто было привезти сюда турецкую и сербскую команды, трудности с приездом, логистикой. Мы благодарны партнерам и друзьям из Сербии и Турции, они планируют участие в нашем турнире заранее, свою логистику. Ждем яркой игры и аншлагов.

Кто фаворит сезона в Единой лиге ВТБ? Какие бюджеты?

Не люблю определять в начале сезона. Неясно, как играют команды пока. Идея новых команд «Зенита» и УНИКСа видна была на Кубке Кондрашина уже сейчас. Очень быстрый баскетбол с очень быстрыми разыгрывающими! Видимо, это тренд и других команд.

По бюджетам лидер поменялся. Он будет другим», — сказал президент Лиги ВТБ.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoСергей Кущенко
logoЕдиная лига ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
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