Сергей Кущенко: «Единая лига ВТБ не будет менять лимит на легионеров»

Сергей Кущенко заявил, что лимит на легионеров в Лиге ВТБ останется прежним.

«Лига сама будет определять количество легионеров. Пока мы ничего менять не будем. Но законодательство нам это позволяет. Но сейчас, на наш взгляд, лимит оптимальный», – сказал президент Единой лиги ВТБ.

Российские клубы Единой лиги ВТБ имеют право включать в заявку на матч не больше шести иностранных игроков.