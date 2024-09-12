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Сергей Кущенко: «Единая лига ВТБ не будет менять лимит на легионеров»

Сергей Кущенко заявил, что лимит на легионеров в Лиге ВТБ останется прежним.

«Лига сама будет определять количество легионеров. Пока мы ничего менять не будем. Но законодательство нам это позволяет. Но сейчас, на наш взгляд, лимит оптимальный», – сказал президент Единой лиги ВТБ.

Российские клубы Единой лиги ВТБ имеют право включать в заявку на матч не больше шести иностранных игроков.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
logoСергей Кущенко
logoЕдиная лига ВТБ
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