Сергей Кущенко: «Единая лига ВТБ не будет менять лимит на легионеров»
Сергей Кущенко заявил, что лимит на легионеров в Лиге ВТБ останется прежним.
«Лига сама будет определять количество легионеров. Пока мы ничего менять не будем. Но законодательство нам это позволяет. Но сейчас, на наш взгляд, лимит оптимальный», – сказал президент Единой лиги ВТБ.
Российские клубы Единой лиги ВТБ имеют право включать в заявку на матч не больше шести иностранных игроков.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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