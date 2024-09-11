Сергей Кущенко: «Рассматриваем вариант проведения Суперкубка в Сербии»
Суперкубок Единой лиги ВТБ в будущем может пройти в Сербии.
«Логистика сложная с первого Суперкубка. Благодарность нашим партнерам, «Бешикташу», «Црвене Звезде», «Партизану» за прошлый год.
Мы рассматриваем вариант проведения Суперкубка в Сербии. Но это логистически сложная история, версия такая существует», — сказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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