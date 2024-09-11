Сергей Кущенко: «Рассматриваем вариант проведения Суперкубка в Сербии»

Суперкубок Единой лиги ВТБ в будущем может пройти в Сербии.

«Логистика сложная с первого Суперкубка. Благодарность нашим партнерам, «Бешикташу », «Црвене Звезде », «Партизану » за прошлый год.

Мы рассматриваем вариант проведения Суперкубка в Сербии. Но это логистически сложная история, версия такая существует», — сказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.