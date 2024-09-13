Агент Омера Юртсевена: «Два года назад Эргин Атаман рекомендовал всем не иметь со мной дела. Теперь мы работаем друг с другом»

Агент Омера Юртсевена Кит Гласс рассказал о конфликте с Эргином Атаманом.

Тренер считал агента виновным в уходе баскетболиста из сборной Турции перед Евробаскетом-2022. Атаман просил федерацию баскетбола Турции наказать компанию, представляющие интересы игрока.

Юртсевен вернулся в Европу в это межсезонье и присоединился к «Панатинаикосу ». Агент центрового прокомментировал сделку.

«Эргин по какой-то причине пытался доставить мне проблемы два года назад. Рекомендовал всем не иметь со мной дела. Теперь мы работаем друг с другом», – заключил Кит Гласс.