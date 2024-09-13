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Агент Омера Юртсевена: «Два года назад Эргин Атаман рекомендовал всем не иметь со мной дела. Теперь мы работаем друг с другом»

Агент Омера Юртсевена Кит Гласс рассказал о конфликте с Эргином Атаманом.

Тренер считал агента виновным в уходе баскетболиста из сборной Турции перед Евробаскетом-2022. Атаман просил федерацию баскетбола Турции наказать компанию, представляющие интересы игрока.

Юртсевен вернулся в Европу в это межсезонье и присоединился к «Панатинаикосу». Агент центрового прокомментировал сделку.

«Эргин по какой-то причине пытался доставить мне проблемы два года назад. Рекомендовал всем не иметь со мной дела. Теперь мы работаем друг с другом», – заключил Кит Гласс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BasketNews
logoTurkish Airlines EuroLeague
Эргин Атаман
logoПанатинаикос
logoсборная Турции
logoчемпионат Греции
logoОмер Юртсевен
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