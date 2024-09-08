Джеди Осман о переходе в «Панатинаикос»: «Собираемся взять второй титул чемпиона Евролиги подряд»

Джеди Осман прилетел в Афины

29-летний форвард перешел в «Панатинаикос» после завершения контракта с «Сан-Антонио ».

«Переход был долгим, но решение – легким. Знаком с «Панатинаикосом » много лет. Играл против них в детстве. Эргин Атаман тренировал меня еще ребенком. Были связи и с другими клубами, но выбор не был сложным.

Были разговоры с парой клубов НБА . Но мне нужно было двигаться дальше. Теперь я в команде с 7 титулами Евролиги, действующем чемпионе.

Поэтому я здесь. У нас великолепный состав. В прошлом году проделана отличная работа. Но теперь все будет еще сложнее. Многие клубы провели удачные трансферные кампании. Но мы все равно лучшие. Собираемся взять второй титул чемпиона Евролиги подряд», – заявил Осман.