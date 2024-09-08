Джеди Осман о переходе в «Панатинаикос»: «Собираемся взять второй титул чемпиона Евролиги подряд»
Джеди Осман прилетел в Афины
29-летний форвард перешел в «Панатинаикос» после завершения контракта с «Сан-Антонио».
«Переход был долгим, но решение – легким. Знаком с «Панатинаикосом» много лет. Играл против них в детстве. Эргин Атаман тренировал меня еще ребенком. Были связи и с другими клубами, но выбор не был сложным.
Были разговоры с парой клубов НБА. Но мне нужно было двигаться дальше. Теперь я в команде с 7 титулами Евролиги, действующем чемпионе.
Поэтому я здесь. У нас великолепный состав. В прошлом году проделана отличная работа. Но теперь все будет еще сложнее. Многие клубы провели удачные трансферные кампании. Но мы все равно лучшие. Собираемся взять второй титул чемпиона Евролиги подряд», – заявил Осман.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости