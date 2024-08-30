Омер Юртсевен официально перешел в «Панатинаикос»

Омер Юртсевен покинул НБА и переезжает в Европу.

Центровой (26 лет, 211 см) и «Панатинаикос » заключили контракт по схеме 1+1

Турецкий баскетболист играл за «Юту» в сезоне-23/24, набирая 4,6 очка и 4,3 подбора за 11,4 минуты в среднем в 48 матчах.

По неофициальной информации, Юртсевен будет получать около 1 миллиона евро в год.