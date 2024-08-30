Омер Юртсевен официально перешел в «Панатинаикос»
Омер Юртсевен покинул НБА и переезжает в Европу.
Центровой (26 лет, 211 см) и «Панатинаикос» заключили контракт по схеме 1+1
Турецкий баскетболист играл за «Юту» в сезоне-23/24, набирая 4,6 очка и 4,3 подбора за 11,4 минуты в среднем в 48 матчах.
По неофициальной информации, Юртсевен будет получать около 1 миллиона евро в год.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: paobc.gr
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